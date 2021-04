Torino, Davide Nicola pubblica il tema del piccolo Luca: “Il Toro è della gente” (FOTO) (Di giovedì 29 aprile 2021) Particolare e lodevole iniziativa del tecnico del Torino Davide Nicola, che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un vero e proprio tema scritto da Luca. Un piccolo tifoso granata, che ha descritto nel dettaglio l’esperienza dell’Olimpico di Torino citando anche alcune leggende del club. “Caro Luca, grazie per averci ricordato una volta in più quanto grande sia l’orgoglio di rappresentare questo Club – scrive Nicola – Noi siamo gli interpreti, ma il Torino è della gente. Il Torino sei tu.” Il tweet di Davide Nicola Caro Luca, grazie per averci ricordato una volta in più quanto grande sia ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Particolare e lodevole iniziativa del tecnico del, che sul proprio profilo Twitter hato un vero e proprioscritto da. Untifoso granata, che ha descritto nel dettaglio l’esperienza dell’Olimpico dicitando anche alcune leggende del club. “Caro, grazie per averci ricordato una volta in più quanto grande sia l’orgoglio di rappresentare questo Club – scrive– Noi siamo gli interpreti, ma il. Ilsei tu.” Il tweet diCaro, grazie per averci ricordato una volta in più quanto grande sia ...

