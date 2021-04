Tommaso Zorzi | nuovo amore per l’opinionista? Pizzicato con lui

(Di giovedì 29 aprile 2021)de L’Isola dei Famosi , già vincitore del Grande Fratello Vip ,ha unflirt? Ecco le indiscrezioni e le foto paparazzate a Milano in dolce compagnia.flirt per? Influencer, già vincitore del Grande Fratello Vip 5, oggi opinionista de L’Isola dei Famosi , condotto da Ilary Blasi, Canale 5. Stiamo parlando di, che sta vivendo davvero un momento d’oro dal punto di vista lavorativo. Ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, i social si sono infiammati per un presuntoflirt del. Le indiscrezioni sono state inserite dal settimanale Chi , diretto da Alfonso Signorini. I due sono stati paparazzati insieme nel centro di ...

La risposta non è tardata ad arrivare e, con un semplice e riservato ' Bene, grazie ', ha conclusoche da sempre si è definito ' poco fortunato in amore ' sembra averlo trovato. Il ..., ovvero il vincitore di questa ultima edizione del Grande Fratello vip che si è conclusa soltanto da alcune settimane, sembra non avere peli sulla lingua. Chi lo seguiva già ...Matteo Salvini sembrerebbe voler tendere la mano a Fedez e Tommaso Zorzi per il Ddl Zan ma per il momento non ha ricevuto risposte. Fedez e Tommaso Zorzi sono i nuovi punti di riferimento politici ...Ci sarebbero novità nella vita sentimentale di Tommaso Zorzi, paparazzato per le vie di Milano in dolce compagnia. Ecco chi è il ragazzo misterioso ...