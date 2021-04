Tommaso Zorzi e Matteo Salvini | è Scontro Social!

(Di giovedì 29 aprile 2021) Botta e risposta agguerrito tra, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e, leader della lega! Losocial ha per oggetto una causa importante! Ecco tutti i dettagli. E’ guerra social tra, leader della lega e, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei famosi. Loha inizio quando, super attivissimo sui suoi canali social, commenta tramite Instagram la petizione lanciata daavente come oggetto la cancellazione del coprifuoco. Con l’intervento dell’opinionista su una questione così delicata che vede coinvolto anche il leader della lega, menzionato ...

stanzaselvaggia : Con una pandemia, la crisi, l’incertezza del futuro Matteo Salvini trascorre la sua giornata litigando con Tommaso Zorzi. - Costanzo : “È inaccettabile che diventi un gioco politico” @tommaso_zorzi #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : @tommaso_zorzi e Francesco Oppini vi consigliano di non perdere la puntata di stasera del #MaurizioCostanzoShow, ci… - _dorotea : RT @stanzaselvaggia: Con una pandemia, la crisi, l’incertezza del futuro Matteo Salvini trascorre la sua giornata litigando con Tommaso Zor… - Curly69Lou : RT @MediasetPlay: Dalle fantastiche parole di mamma Armanda alla grande simpatia di Iva Zanicchi: rivedi su @MediasetPlay la nuova puntata… -

