Tokyo | tamponi ogni giorno agli atleti

(Di giovedì 29 aprile 2021)a tappeto sui partecipanti, addirittura giornalieri per gli, nuova stretta sulle regole di comportamento e nessuna decisione fino a giugno sulla presenza di spettatori, comunque solo ...

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo saranno testati quotidianamente al Covid, mentre il piano originale pr… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo saranno testati quotidianamente al Covid, mentre il piano originale pr… - fanpage : #Olimpiadi2021, tamponi quotidiani per gli atleti - 34_liss : RT @rtl1025: ???? Gli atleti che partecipano alle #Olimpiadi di Tokyo (23 luglio - 8 agosto) saranno testati quotidianamente al #Covid, mentr… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo saranno testati quotidianamente al Covid, mentre il piano originale pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo tamponi

Quotidiano.net

a tappeto sui partecipanti, addirittura giornalieri per gli atleti, nuova stretta sulle ... la minaccia del Covid sul Giappone impone agli organizzatori dei Giochi didi aumentare i ...... Kanagawa e Saitama, la governatrice di, Yuriko Koike, ha ribadito l'appello ai cittadini a ... il nuovo documento elettronico attestera' anche i risultati negativi aiantigenici o Pcr. Il ...Tamponi a tappeto sui partecipanti, addirittura giornalieri per gli atleti, nuova stretta sulle regole di comportamento e nessuna decisione fino a giugno sulla presenza di spettatori, comunque solo lo ...Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a proposito della vicenda Superlega, ospite di Restart in onda questa sera su Rai2 «Non mi sentirei di garantirlo né di escludere che magari tra qu ...