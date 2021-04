Tokyo 2020 | tamponi agli atleti tutti i giorni

(Di giovedì 29 aprile 2021) Yuriko Koike, governatrice di, mostra le linee guida per i Giochi di(foto: Kazuki Oishi/Sipa USA/Ipa)Gliche parteciperanno alle Olimpiadi di quest’estate (rinviate dallo scorso anno a causa della pandemia) verranno sottoposti agiornalieri per limitare il più possibile i contagi da Covid-19. L’indicazione arriva dal comitato di, che ha ricordato anche che le mascherine dovranno sempre essere indossate tranne quando si mangia, si dorme, ci si allena o si gareggia, e che abbracci e strette di mano sono vietati. Le regole sono contenute nella seconda edizione dei Playbook, una sorta di manuale con tutte le indicazioni per concorrenti, federazioni straniere, famigliari degli, giornalisti e chiunque ...

Advertising

zazoomblog : Olimpiadi Discovery+ è la casa dei Giochi di Tokyo 2020 - #Olimpiadi #Discovery+ #Giochi #Tokyo - infoitsport : Bayern Monaco, Roma, Messi e Tokyo 2020: le ultimissime - JOSE250287 : RT @xxturex88: ??SESSION DROP?? MERCOLEDÌ 28 APRILE ?21:30/22:30 ???? IL TEAM V1CTIM E LIETO DI PRESENTARVI LE AUTO DEDICATE ALLE MASCOT DELLE… - CannaGta : RT @xxturex88: ??SESSION DROP?? MERCOLEDÌ 28 APRILE ?21:30/22:30 ???? IL TEAM V1CTIM E LIETO DI PRESENTARVI LE AUTO DEDICATE ALLE MASCOT DELLE… - WeedixH : RT @xxturex88: ??SESSION DROP?? MERCOLEDÌ 28 APRILE ?21:30/22:30 ???? IL TEAM V1CTIM E LIETO DI PRESENTARVI LE AUTO DEDICATE ALLE MASCOT DELLE… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... contribuirà alla promozione dei Giochi Olimpici e Paralimpici die di Beijing 2022 attraverso una serie di eventi durante il Festival di Milano. Per iscrivere la propria opera a "Sport ...è chiusa per festività. Il future del Nasdaq è in rialzo dell'1% all'indomani di una seduta ... Inoltre, a dare linfa al titolo ci sono stati i conti del, migliori delle attese, e le ...Berna, 29.04.2021 - In considerazione delle attuali misure sanitarie in vigore in Giappone e delle restrizioni della mobilità previste durante i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo, il Dipartimento ...Sentiment sostenuto dalle parole rassicuranti di Powell al termine del meeting della banca centrale Usa e dal piano da 1.800 mld per le famiglie presentato dalla Casa Bianca. Euro sopra 1,21 sul dolla ...