Tiri liberi sul basket orobico | Treviglio e Bergamo | fateci sognare

Advertising

BullsNation_it : A questo ci aggiungiamo 14 palle perse, il 34% dall’arco e DIECI tiri liberi tentati. Si salvano solo Vucevic (26-… - MMoretti24 : La stagione da cecchino di Tony Snell: — 76/147 dal campo [51.7%] — 56/98 da 3 [57.1%] — 11/11 ai liberi [100%] —… - AroundTheGameIT : Dopo la vittoria di stanotte, i San Antonio spurs sono 7-3 nelle ultime dieci. A trascinarli contro Washington è un… - AleRichy : E inutile che recriminiamo su un fallo abbiamo fatto 3 tiri marci in 90 min. Ci siamo cagati addosso da 3 mesi a qu… - il_Finnico : Ogni gara è soggettiva e quindi liberi di pensarla come volete A volte analizzare coi numeri è riduttivo e inutile… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiri liberi

Il Friuli

: Scafati 9/14 (64,3%); Torino 9/10 (90,0%). Rimbalzi: Scafati 29 (2 off.; 27 dif.); Torino 46 (11 off.; 35 dif.). Assist: Scafati 17; Torino 16. Palle perse: Scafati 16; Torino 15. Palle ...Della Rosa realizza la tripla che tiene vive le ultime speranze, poi spente daidi Corbett che porta il vantaggio granata in doppia cifra. La gara poi termina con il punteggio finale di ...Anche nel girone che anticipa quello dei playoff vero e proprio Treviglio sta dimostrando di essere in linea con l’obiettivo dell’estate indicante la disputa nel successivo raggruppamento per il salto ...FRANCESCO LOIACONO - Nella terza gara dei quarti di finale di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 85-79 fuori casa con i tedeschi del Bayern Monaco. Primo quarto, Baldwin 9-5 Bayern. Luc ...