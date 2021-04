Thorsby lancia ' We play green' | e il campionato diventa ecosostenibile

Advertising

La Gazzetta dello Sport

È la prima iniziativa annunciata oggi dal norvegese Morten, il centrocampista della Sampdoria da sempre attento alle tematiche ambientali, che ha creato una fondazione che si occuperà appunto ...Sampdoria (4 - 4 - 2) : Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva,, Silva, Jankto (44′ st Leris); Quagliarella (44′ st Keita), Gabbiadini (44′ st Damsgaard). All. ...Di certo tra Ranieri e Ferrero già nella trasferta di Crotone di pochi giorni fa (in particolare nel viaggio in aereo di ritorno, quando erano seduti fianco a fianco), e poi nell’altra tre giorni dopo ...L’ingresso di Boga, post intervallo, ha cambiato il volto del match, ma nel finale la Samp ha avuto da recriminare per una decisione arbitrale ...