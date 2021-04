The Boys, Laz Alonso: "La terza stagione sarà tre volte più sanguinosa della seconda" (Di giovedì 29 aprile 2021) Laz Alonso promette un vero e proprio bagno in sangue in arrivo nella terza attesa stagione di The Boys, attualmente in lavorazione in Canada. La star di The Boys, Laz Alonso, anticipa l'arrivo di una terza stagione tre volte più sanguinosa della seconda in una nuova intervista. L'interprete di Latte Materno svela alcuni dettagli di ciò che ci attende prossimamente su Amazon Prime Video. Come ha anticipato Laz Alonso a Collider, "man mano che la storia di The Boys procede, la narrazione del creatore Eric Kripke si fa più cupa". Un importante fattore della nuova stagione sarà l'arrivo del personaggio di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) Lazpromette un vero e proprio bagno in sangue in arrivo nellaattesadi The, attualmente in lavorazione in Canada. La star di The, Laz, anticipa l'arrivo di unatrepiùin una nuova intervista. L'interprete di Latte Materno svela alcuni dettagli di ciò che ci attende prossimamente su Amazon Prime Video. Come ha anticipato Laza Collider, "man mano che la storia di Theprocede, la narrazione del creatore Eric Kripke si fa più cupa". Un importante fattorenuoval'arrivo del personaggio di ...

