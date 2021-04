Test rapidi, tra Crisanti e Regione Veneto finisce a carte bollate: l’esperto indagato per diffamazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Test rapidi, Crisanti indagato per diffamazione. Tra l’esperto e Regione Veneto finisce male: a carte bollate in Procura. Nel corso dell’ultima puntata di Report il microbiologo aveva definito i Test rapidi «inattendibili»: tanto è bastato ad Andrea Crisanti per ritrovarsi indagato dalla Procura di Padova dopo una segnalazione di Azienda Zero. O meglio: l’azienda, considerata il volano della guida regionale veneta, non ha mandato giù le critiche di Crisanti al sistema di prevenzione e controllo dell’epidemia affidato dalla sanità del Veneto anche ai Test rapidi. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021)per. Tramale: ain Procura. Nel corso dell’ultima puntata di Report il microbiologo aveva definito i«inattendibili»: tanto è bastato ad Andreaper ritrovarsidalla Procura di Padova dopo una segnalazione di Azienda Zero. O meglio: l’azienda, considerata il volano della guida regionale veneta, non ha mandato giù le critiche dial sistema di prevenzione e controllo dell’epidemia affidato dalla sanità delanche ai. ...

