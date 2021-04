Terroristi rossi, Calabresi intervista la mamma: “Non gioisco, sogno ancora che me lo ammazzano…” (Di giovedì 29 aprile 2021) Parla il figlio del commissario Calabresi, Mario: “Sono passati 49 anni. Io avevo due anni e mezzo e tu ne avevi 25, se uno pensa a 50 anni, mezzo secolo, dovrebbero essere cose molto lontane nella memoria, quasi dimenticate. E invece….”. Risponde la moglie del poliziotto ucciso dai killer di Lotta Continua, Gemma Capra Calabresi: “A me viene da dire che sono 50 anni che lui non c’è più. Cinquant’ anni che comunque manca, che mi manca”. Inizia così lo struggente dialogo a due, su “Repubblica”, tra il figlio e la moglie del commissario Calabresi, il giorno dopo l’arresto, in Francia, di Giorgio Pietrostefani, uno dei mandanti dell’omicidio, latitante da anni in Francia grazie alla cosiddetta “dottrina Mitterand”. Mario e Gemma Calabresi, 50 anni dopo Mario: “Lui era tuo marito, Luigi Calabresi, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Parla il figlio del commissario, Mario: “Sono passati 49 anni. Io avevo due anni e mezzo e tu ne avevi 25, se uno pensa a 50 anni, mezzo secolo, dovrebbero essere cose molto lontane nella memoria, quasi dimenticate. E invece….”. Risponde la moglie del poliziotto ucciso dai killer di Lotta Continua, Gemma Capra: “A me viene da dire che sono 50 anni che lui non c’è più. Cinquant’ anni che comunque manca, che mi manca”. Inizia così lo struggente dialogo a due, su “Repubblica”, tra il figlio e la moglie del commissario, il giorno dopo l’arresto, in Francia, di Giorgio Pietrostefani, uno dei mandanti dell’omicidio, latitante da anni in Francia grazie alla cosiddetta “dottrina Mitterand”. Mario e Gemma, 50 anni dopo Mario: “Lui era tuo marito, Luigi, ...

Gemma Calabresi: "Caro figlio, sono in pace: ho scelto il perdono ma spero nella verità" L'arresto in Francia di Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, e di altri sei ex terroristi rossi è stato 'un fulmine a ciel sereno, una cosa che non mi aspettavo più'. Così Gemma Calabresi, vedova del commissario ucciso il 17 maggio del 1972, in un dialogo con il figlio Mario ...

Ai reduci del terrore la scelta di non passare tutta la vecchiaia in cella Ai reduci del terrore la scelta di non passare tutta la vecchiaia in cella. Una legge sul pentimento tardivo per sapere dai brigatisti rimpatriati dalla Francia tutto sulle stragi e gli attentati ...

