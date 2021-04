Terroristi italiani arrestati in Francia, Renzi ringrazia Macron (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “La decisione di Macron di autorizzare l’arresto delle persone ricercate dall’Italia scrive una pagina nuova nella storia della collaborazione europea. Grazie Presidente, Merci Monsieur le President”. Così, sulla sua pagina Facebook, il senatore Matteo Renzi (foto), fondatore di Italia Viva, che ringrazia il presidente francese Macron dopo l’arresto di alcuni Terroristi italiani avvenuto a Parigi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “La decisione didi autorizzare l’arresto delle persone ricercate dall’Italia scrive una pagina nuova nella storia della collaborazione europea. Grazie Presidente, Merci Monsieur le President”. Così, sulla sua pagina Facebook, il senatore Matteo(foto), fondatore di Italia Viva, cheil presidente francesedopo l’arresto di alcuniavvenuto a Parigi. L'articolo L'Opinionista.

