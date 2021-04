Terroristi italiani arrestati in Francia, Letta: “Risultato importante” (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “Guardiamo alle notizie della fine della protezione della Francia ai Terroristi italiani come un Risultato importante e da tanto atteso della collaborazione tra Italia e Francia. La giustizia faccia il suo corso nel rispetto della memoria delle vittime innocenti di stagioni buie del nostro Paese”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), dopo che 7 ex membri delle Brigate Rosse, accusati di atti di terrorismo che risalgono agli anni ’70 e ’80, sono stati arrestati a Parigi su richiesta dell’Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono attualmente ricercati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “Guardiamo alle notizie della fine della protezione dellaaicome une da tanto atteso della collaborazione tra Italia e. La giustizia faccia il suo corso nel rispetto della memoria delle vittime innocenti di stagioni buie del nostro Paese”. Così il segretario del Pd, Enrico(foto), dopo che 7 ex membri delle Brigate Rosse, accusati di atti di terrorismo che risalgono agli anni ’70 e ’80, sono statia Parigi su richiesta dell’Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono attualmente ricercati. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - riotta : 'Dottrina Mitterrand' per proteggere i terroristi italiani nascondeva snobismo, paternalismo, presunzione anti-ital… - EnricoLetta : Guardiamo alle notizie della fine della protezione della Francia ai #terroristi italiani come un risultato importan… - Tony50863663 : RT @jacopo_iacoboni: Commentando gli arresti degli ex terroristi italiani in Francia, Oreste Scalzone ha fatto varie valutazioni tra cui qu… - Lopinionista : Fine della protezione della Francia ai terroristi italiani, Letta: “Risultato importante” -