Terroristi Francia, "anche Bergamin e Ventura si sono consegnati a Parigi". Udienza per i sette fermati ieri, poi i processi uno per uno (Di giovedì 29 aprile 2021) La fuga di Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, dopo gli arresti di sette ex Terroristi rossi, ieri mattina, in Francia, è durata appena 24 ore. I due si sono presentati in mattinata alle autorità di Parigi per costituirsi, secondo fonti inquirenti citate dall'Ansa. L'operazione scattata ieri, che prevede l'estradizione, ha riguardato dieci persone condannate per terrorismo. Quindi, con Bergamin e Ventura che hanno deciso di consegnarsi, solo Maurizio di Marzio rimane al momento ricercato. Questa mattina è prevista la prima Udienza per i sette fermati ieri: gli ex componenti delle Brigate rosse Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta ...

