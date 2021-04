Terroristi arrestati in Francia, figlio Sabbadin: “Bergamin si è costituito, atto che gli fa onore” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ho sentito la notizia: Luigi Bergamin si è costituito, mi fa molto piacere, vuol dire che ha ammesso le sue responsabilità, e questo gli fa onore, perché ogni uomo, che sia un uomo, deve prendersi le responsabilità di quanto ha fatto”. Così all’Adnkronos Adriano Sabbadin, figlio di Lino ucciso dai Pac, i Proletari Armati del Comunismo, nel 1979, commenta la notizia arrivata da Parigi. Bergamin, coinvolto nell’omicidio di suo padre, era uno tre ex Terroristi sfuggiti ieri alla retata che ha portato in carcere altri 7 ex Terroristi italiani. Bergamin fu comunque assolto per la partecipazione all’omicidio di suo padre, seppur con la formula dubitativa dalla Corte d’Assise di Milano. “Certo, non c’è nulla da gioire, ma è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ho sentito la notizia: Luigisi è, mi fa molto piacere, vuol dire che ha ammesso le sue responsabilità, e questo gli fa, perché ogni uomo, che sia un uomo, deve prendersi le responsabilità di quanto ha f”. Così all’Adnkronos Adrianodi Lino ucciso dai Pac, i Proletari Armati del Comunismo, nel 1979, commenta la notizia arrivata da Parigi., coinvolto nell’omicidio di suo padre, era uno tre exsfuggiti ieri alla retata che ha portato in carcere altri 7 exitaliani.fu comunque assolto per la partecipazione all’omicidio di suo padre, seppur con la formula dubitativa dalla Corte d’Assise di Milano. “Certo, non c’è nulla da gioire, ma è ...

