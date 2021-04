Terrorismo, tra oggi e domani le udienze per gli 8 fermati (Di giovedì 29 aprile 2021) Per alcuni ex brigatisti si va verso alternative alla detenzione: tra di loro anche il bergamasco Narciso Manenti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 aprile 2021) Per alcuni ex brigatisti si va verso alternative alla detenzione: tra di loro anche il bergamasco Narciso Manenti.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - repubblica : ?? Terrorismo, tra i 7 italiani arrestati a Parigi Pietrostefani, Cappelli e Petrella - ilfoglio_it : Perché la Francia dice di sì soltanto adesso all'estradizione degli ex brigatisti (e di Pietrostefani)? Il fattore… - webecodibergamo : Terrorismo, tra oggi e domani le udienze per gli 8 fermati - ironmanolan : Il mio cervello studiando le guerre in Medio Oriente tra Iraq Iran Golfo Persico seconda prima Guerra del Golfo Isr… -