Terrorismo, quel male non si cancella (Di giovedì 29 aprile 2021) La Francia ha arrestato sette terroristi italiani (altri tre erano riusciti a fuggire, ma due si sono costituiti), condannati dalla nostra giustizia per vari delitti. I più gravi: omicidi (almeno 9), un tentato omicidio e due sequestri di persona. Le condanne sono ergastoli o severe pene detentive. Da tempo i terroristi erano riparati in Francia, insieme ad altri, sembra circa 200. L'eventuale estradizione in Italia degli arrestati è ora di competenza della Corte d'appello di Parigi. Una decisione definitiva arriverà solo tra un paio d'anni. Nel frattempo, in teoria, potrebbero essere disposti arresti domiciliari o scarcerazioni. Le polemiche anche aspre di cui si hanno i primi segnali (troppi anni dai fatti; persone ormai anziane, mediamente di 65 anni; inserite nella società francese) sono comprensibili. Ma non possono cancellare il diritto-dovere dello stato ...

