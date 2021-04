Terrorismo | fratello Battisti | “Cercano brigatisti che combattevano Stato-mafia | mafiosi a spasso”

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Ichelosono stati condannati, istanno a. Dopo tanti anni ancora gli danno la caccia. Perché non vanno cercare Saccucci, che sta in Brasile e che lì vive felice e fa il signore? Perché non loe mai lo hanno cercato?”. Lo dice all’Adnkronos Vincenzodi Cesare, commentando l’arresto dei settein Francia. Il riferimento che ildel membro dei Pac arrein Brasile ed estradato in Italia fa è a Sandro Saccucci, militante di Ordine Nuovo, e a Luigi Di Rosa, ucciso a Sezze il 28 maggio 1976. “Loc’é o non c’é? – incalza – No, non c’é lo. La ...

... ecco che questi difensori delmettono in discussione l'utilità del carcere e degli ...oggi c'è chi esulta e chi invece non trova alcuna gioia nel vedere chi ha ucciso il padre o il...... 'Applicare le pene' approfondimento Ex terroristi rossi arrestati in Francia, cos'era dottrina Mitterrand Maurizio Campagna, presidente dell'Associazione per le vittime deldi ...Vincenzo Battisti, fratello di Cesare, parla all'Adnkronos dopo l'arresto dei sette brigatisti in Francia "I brigatisti che combattevano lo Stato-mafia sono stati condannati, i mafiosi stanno a spasso ...Cronaca nazionale Roma - 28/04/2021 16:59 - Gli arresti degli ex terroristi in Francia "non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro Paese".