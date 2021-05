infoitinterno : Terrorismo: Bergamini e Ventura si costituiscono. Di Marzio latitante - infoitinterno : Terrorismo: Bergamini e Ventura si costituiscono. Di Marzio latitante -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Bergamini

TG La7

Costituiti e rimandati a casa sotto controllo giudiziario, mentre la polizia sta dando la caccia al terzo terrorista sfuggito agli arresti. Ora, unico latitante fra i 10 ex terroristi rossi arrestati ...... classe(la prima era giunta ad Alessandria d'Egitto a fine dicembre 2020). Le due ... in attesa d'indagini pere altre accuse legate alle proteste. Migliaia di persone sono ...Mercoledì prossimo in Francia comincia il processo sull'estradizione degli ex terroristi rossi condannati in Italia per omicidi e fatti di sangue megni Anni di Piombo. 10 in tutto, i terroristi arrest ...