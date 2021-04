Terme e Spa: le destinazioni migliori per un weekend di relax (Di giovedì 29 aprile 2021) Zona rossa, arancione, gialla o bianca? Il colore non conta, almeno non alle Terme e nelle strutture wellness dotate di presidi medicosanitari. Lì chiunque può accedere, previa qualche piccola incombenza burocratica. Una prescrizione medica per cure termali se l’area è rossa, una semplice autocertificazione di viaggio per motivi di salute negli altri casi (alcune strutture richiedono anche un tampone molecolare o un test antigenico eseguito non più di 48 ore prima dell’arrivo, ma molte li offrono in loco). Lì chiunque può alleviare, anche nello spazio di un weekend, disturbi e ansie da lockdown/coprifuoco/Dpcm. Un po’ come succedeva alle Terme d’antan, si potenziano le difese immunitarie, si migliora la funzionalità dell’apparato respiratorio, si contrastano dermatiti o dolori osteoarticolari. Non pensate, però, a cliniche punitive, ... Leggi su amica (Di giovedì 29 aprile 2021) Zona rossa, arancione, gialla o bianca? Il colore non conta, almeno non allee nelle strutture wellness dotate di presidi medicosanitari. Lì chiunque può accedere, previa qualche piccola incombenza burocratica. Una prescrizione medica per cure termali se l’area è rossa, una semplice autocertificazione di viaggio per motivi di salute negli altri casi (alcune strutture richiedono anche un tampone molecolare o un test antigenico eseguito non più di 48 ore prima dell’arrivo, ma molte li offrono in loco). Lì chiunque può alleviare, anche nello spazio di un, disturbi e ansie da lockdown/coprifuoco/Dpcm. Un po’ come succedeva alled’antan, si potenziano le difese immunitarie, si migliora la funzionalità dell’apparato respiratorio, si contrastano dermatiti o dolori osteoarticolari. Non pensate, però, a cliniche punitive, ...

Ultime Notizie dalla rete : Terme Spa Spa, piscine, terme e banchetti e matrimoni: cosa si può fare Arrivano le nuove linee guida tracciate dalle Regioni per regolamentare le riaperture in programma tra metà maggio e luglio: in particolare la conferenza dei governatori ha voluto stilare delle norme ...

UN'ESTATE NELLA ZILLERTAL Svaghi per grandi e piccini come le terme Erlebnistherme Zillertal a Fügen, la ciclabile lungo il ... Scegliendo un agriturismo con centro benessere o spa, i genitori potranno passare delle splendide ...

Pomodoro Petti: il fatto e le risposta I Carabinieri per la tutela agroalimentare hanno sequestrato, presso l'impianto toscano, 4.477 tonnellate di pomodoro, ...

Finti addetti Hera suonano al campanello Numerose segnalazioni, occhio alle truffe Negli ultimi giorni diversi cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno segnalato persone che si presentano porta a porta qualificandosi come operatori di Hera. Dopo aver suonato al campanell ...

