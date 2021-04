Tentata rapina in gioielleria: uccisi due ladri, fermato il terzo in fuga (Di giovedì 29 aprile 2021) È stato fermato il complice dei due banditi uccisi ieri da un gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, durante un tentativo di rapina. Ferito da un colpo d’arma da fuoco a una gamba, si è presentato nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, dove si trova ora piantonato dai carabinieri. Gli altri due ladri sono morti ieri, colpiti dai proiettili esplosi dal titolare del negozio che nel 2015 aveva già subito una rapina violenta: i loro corpi a terra nella centrale via Garibaldi, lungo la provinciale che collega Alba e Barolo. Scene da far west poco prima della chiusura della gioielleria Roggero, al civico 71 della via, di fronte ai passanti terrorizzati, illesi per una questione di pochi metri. “Mi batte il cuore - dice una ragazza - è stato terribile: ho avuto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) È statoil complice dei due banditiieri da un gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, durante un tentativo di. Ferito da un colpo d’arma da fuoco a una gamba, si è presentato nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, dove si trova ora piantonato dai carabinieri. Gli altri duesono morti ieri, colpiti dai proiettili esplosi dal titolare del negozio che nel 2015 aveva già subito unaviolenta: i loro corpi a terra nella centrale via Garibaldi, lungo la provinciale che collega Alba e Barolo. Scene da far west poco prima della chiusura dellaRoggero, al civico 71 della via, di fronte ai passanti terrorizzati, illesi per una questione di pochi metri. “Mi batte il cuore - dice una ragazza - è stato terribile: ho avuto ...

