Tentata rapina in gioielleria nel Cuneese: morti due banditi, arrestato il complice (Di giovedì 29 aprile 2021) E' finito nel sangue l'assalto ad una gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Due banditi sono morti, colpiti dai proiettili esplosi dal titolare del negozio, Mario Roggero, che nel ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 aprile 2021) E' finito nel sangue l'assalto ad unadi Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Duesono, colpiti dai proiettili esplosi dal titolare del negozio, Mario Roggero, che nel ...

