Tennis | Napoli ospiterà un Challenger nel mese di ottobre

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) Continua il momento d’oro delitaliano dentro e fuori dal campo. Oltre ai risultati ottenuti daiti azzurri, si aggiungono anche le gratificazioni che il mondo ATP continua a dare al Bel Paese. Nelle ultime settimane sono arrivate le conferme dei tornei di Parma e Palermo ed ora è arrivata anche la notizia che il grandetornerà anche a. Come riporta il sitoToday il capoluogo campanoun torneo. Si tratta di un graditissimo ritorno nel circuito mondiale per la città didopo cinque anni di assenza. La sede del torneo (ovviamente in terra rossa) sarà ilClub di viale Dhorn L’ultimo vincitore nel 2016 fu lo slovacco Jozef Kovalik. Il torneo si terrà con ad inizio ...