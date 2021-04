Tennis: arriva ufficialmente il forfait di Lorenzo Sonego per il Masters1000 di Madrid (Di giovedì 29 aprile 2021) È arrivata in serata l’ufficialità del forfait di Lorenzo Sonego al prossimo torneo ATP, il Masters1000 di Madrid. Il piemontese si è cancellato dal tabellone principale: la sua partecipazione era in dubbio in questi giorni, a causa di un incidente domestico (ha sbattuto la mano sulla porta di casa, risultando doloroso ad un dito) e oggi ha sciolto le riserve. Come riportato da Tennisitaliano.it, il coach di Sonego, Gipo Arbino, ha dichiarato: “In teoria Lorenzo avrebbe potuto giocare, ma i medici hanno spiegato che qualche pericolo permaneva. Abbiamo preferito non rischiare”. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Èta in serata l’ufficialità deldial prossimo torneo ATP, ildi. Il piemontese si è cancellato dal tabellone principale: la sua partecipazione era in dubbio in questi giorni, a causa di un incidente domestico (ha sbattuto la mano sulla porta di casa, risultando doloroso ad un dito) e oggi ha sciolto le riserve. Come riportato daitaliano.it, il coach di, Gipo Arbino, ha dichiarato: “In teoriaavrebbe potuto giocare, ma i medici hanno spiegato che qualche pericolo permaneva. Abbiamo preferito non rischiare”. Foto: Lapresse

Advertising

zazoomblog : Tennis: arriva ufficialmente il forfait di Lorenzo Sonego per il Masters1000 di Madrid - #Tennis: #arriva… - foncleda : Bingham è come Wawrinka nel Tennis. Quando entra nella seconda settimana di uno Slam, molte volte arriva fino in fondo. #EurosportSNOOKER - sportface2016 : #AtpEstoril, arriva la pioggia: sospeso il match di #Cilic, slitta l'inizio di #Cecchinato - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Djokovic salta #MMOpen? La notizia arriva dalla Spagna. Per il @Djokernole solo #Roma e #Belgrado2 - OA_Sport : #TENNIS Novak Djokovic rinuncia al 1000 di Madrid? Dalla Spagna arriva la notizia e il serbo cambia la sua programm… -