Temptation Island 2021 | quando inizia | scelta del conduttore e stop ai vip

Leggi su cityroma

(Di giovedì 29 aprile 2021)Il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è pronto a riaprire i battenti: tutto quel che c’è da sapere Pubblicato su 29 AprileL’estate si avvicina, così come si fa meno lontano l’appuntamento con il reality estivo di Canale Cinque,. Lo show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, come rende noto Dagospia, dovrebbe aprire i battenti a fine giugno. Novità anche sul cast: sempre come fa sapere il portale diretto da Roberto D’Agostino dovrebbe essere abbandonata la formula mix utilizzata lo scorso anno, in cui si sono mescolate le carte con coppie nip e vip. Pare che si opterà per lasciare solo le persone ‘normal’. Quindi niente famosi. Per una eventuale ...