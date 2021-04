Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 29 aprile: i Sonnbichler indagano sul fantasma (Di giovedì 29 aprile 2021) anticipazioni della puntata di oggi giovedì 29 aprile di Tempesta d’Amore. Quali avventure e intrighi aspettano i personaggi della soap bavarese? Michael si rende conto che, in verità, è Rosalie il fantasma del Fusternhof. Rivelerà a tutti quello che ha scoperto? Intanto in hotel non si parla di altro. Ma i Sonnbichler sono scettici e cominciano ad indagare sul fantasma. Tempesta d’Amore racconta le vicende dei personaggi che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 aprile 2021)della puntata digiovedì 29di. Quali avventure e intrighi aspettano i personaggi della soap bavarese? Michael si rende conto che, in verità, è Rosalie ildel Fusternhof. Rivelerà a tutti quello che ha scoperto? Intanto in hotel non si parla di altro. Ma isono scettici e cominciano ad indagare sulracconta le vicende dei personaggi che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

EmanuelePigni : @lamorsfigato Io attualmente seguo solo 'Tempesta d'amore', perché avevo iniziato a seguirla con mia nonna quando e… - max__is : Comunque questa sedicesima stagione di Tempesta d’amore è letteralmente un corso semplificato di diritto commerciale tedesco - IlSegretoTvSoap : Tempesta d'amore anticipazioni tedesche: Ariane mette del veleno nella cipria di Selina - marisa6711 : @MediasetTgcom24 Ma tempesta d’amore non va in onda stasera? - MariaArrigo1 : E non hanno trasmesso 'Tempesta d'amore' per la diretta dal Senato? ?? #StaseraItalia -