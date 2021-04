Tecnologia radar cinese che equilibra le forze in campo

Advertising

gruppoapi : Su @repubblica l'approfondimento sul '4D Imaging Radar-on-Chip', una tecnologia rivoluzionaria per la… - elettronica_in : @zf_group ha ricevuto un contratto produttivo per la sua tecnologia Full-Range Radar da parte della cinese… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia radar

Inforicambi

Come riporta Tech, infatti, alla precisa domanda su quanto la crisi dei chip influenzerà la produzione di Apple nei prossimi mesi Cook ha risposto: ' Saremo limitati dalle forniture, non dalla ...Interessante lautilizzata per i gruppi ottici: numerosi pixel LED sono stati inseriti ... Nella zona anteriore iper i sistemi di assistenza alla guida sono stati ben integrati e non ...In un momento di grande tensione tra le due sponde del Pacifico, la Cina ha messo in mostra le sue capacità tecnologiche in campo militare, nel corso della fiera Expo di Nanchino, dove ...Progettata dal designer inglese Thomas Heatherwick e prodotta dalla IM Motors, marchio creato da tre costruttori cinesi, SAIC, Alibaba e Zhangjiang ...