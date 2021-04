Tecla Insolia | «L’arte di riuscire a cavarsela»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 aprile 2021) La vita di Tecla Insolia sfreccia sul vagone di una montagna russa a velocità supersonica da dieci anni, da quando ha capito che il canto e la recitazione sarebbero diventati parte di lei. «Ho iniziato prima a cantare e poi a parlare» scherza Tecla, 16 anni, originaria di Piombino, iscritta al quarto anno dell’Istituto grafico pubblicitario, ricordando quando i genitori, su consiglio di alcuni amici, la iscrissero a una scuola di canto per permetterle di mettere a frutto una passione che, dalle canzoni della Sirenetta che cantava sul divano di casa, si faceva sempre più forte in lei: «Avevo 5 anni. È iniziato tutto per gioco ma, verso i 10 anni, con l’apertura di un’accademia locale a Piombino, ho capito che la cosa mi appassionava sempre di più. Sentivo finalmente di appartenere a qualcosa» insiste Insolia al telefono.