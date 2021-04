Teatro Donizetti in festa | il 28 maggio si riapre al pubblico dopo il restauro

(Di giovedì 29 aprile 2021) È trascorso quasi un anno da quando si sperava di riaprire alle porte deldi Bergamo restaurato: un anno segnato da accadimenti inaspettati e imprevedibili. Nonostante tutto, la Fondazioneha continuato a lavorare e produrre quando possibile (per esempio il festivalOpera tutto in streaming nel novembre 2020) nell’attesa di accogliere finalmente ilin sala. Adesso le condizioni per ricominciare le attività di spettacolo sembrano essere più propizie e, da venerdì 28, ilpotrà visitare ilrestaurato e partecipare alle prime attività, un festival di riapertura lungo un mese che costituisce la summa delle ...

Da venerdì 28 maggio un mese di festeggiamenti fra visite guidate, spettacoli e concerti nel segno delle diverse forme d'arte che animano la programmazione delcittadino. Prenotazioni dei biglietti a partire da martedì 11 maggio.Infine si torna indal 25 al 31 luglio con L'elisir d'amore di Gaetanoper la regia di Damiano Michieletto con la direzione di Riccardo Frizza. Protagonisti Rosa Feola (Adina), ...Da fine maggio, visite guidate teatralizzate. Si susseguiranno poi diversi spettacoli, che rappresentano le diverse anime della Fondazione Teatro Donizetti ...GENOVA - Si torna a teatro: una grande festa non solo per il pubblico ma anche per tutti coloro che operano all'interno del teatro Carlo Felice e che da ottobre non hanno più potuto fare concerti e sp ...