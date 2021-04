TCR Italy, sullo storico tracciato di Monza debutto di Marco Butti (Di giovedì 29 aprile 2021) Butti: “Mi piacerebbe essere tra i protagonisti del DSG e della Under25 durante la stagione, ma non ci penso. Se lavoreremo bene, ci troveremo nelle posizioni giuste“ BRESCIA – E’ un debutto assoluto nel mondo delle competizioni quello di Marco Butti, che questo weekend esordirà nel TCR Italy sullo storico tracciato di Monza a bordo della Volkswagen Golf GTI TCR DSG di ELITE Motorsport. Il giovanissimo comasco, 16 anni appena compiuti, viene da una lunga gavetta nel kart dove ha colto diversi risultati di rilievo nel WSK. A Monza il debutto in auto, con un occhio di riguardo alla classifica DSG e a quella dedicata agli Under25. “Sono decisamente emozionato, da tanto aspettavo questo momento! Ho potuto ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021): “Mi piacerebbe essere tra i protagonisti del DSG e della Under25 durante la stagione, ma non ci penso. Se lavoreremo bene, ci troveremo nelle posizioni giuste“ BRESCIA – E’ unassoluto nel mondo delle competizioni quello di, che questo weekend esordirà nel TCRdia bordo della Volkswagen Golf GTI TCR DSG di ELITE Motorsport. Il giovanissimo comasco, 16 anni appena compiuti, viene da una lunga gavetta nel kart dove ha colto diversi risultati di rilievo nel WSK. Ailin auto, con un occhio di riguardo alla classifica DSG e a quella dedicata agli Under25. “Sono decisamente emozionato, da tanto aspettavo questo momento! Ho potuto ...

