Tassisti in marcia sotto il Comune | “Ridotti alla fame | ma dalle istituzioni nessun segno”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 29 aprile 2021) Hanno sfilato da piazza Castello finil, con torce e fumogeni in mano. Itorinesi sono tornati a protestare per chiedere alleattenzione per la categoria e lo sblocco di fondi che da troppo tempo sono fermi nelle casse. “Siamonon vediamo” hanno gridato gli oltre 200presentimanifestazione, chiedendo aldi sbloccare il fondo da oltre un milione di euro per i voucher taxi che permetterebbe alle fasce deboli di viaggiare a metà prezzo e ai taxi di tornare a lavorare. “In questo anno di pandemia abbiamo lavorato meno della metà, ci sono stati ...