Tanti cambiamenti in casa Juventus: il mercato impazza (Di giovedì 29 aprile 2021) In queste ore si stanno susseguendo numerose notizia che riguardano i campioni d'Italia. Infatti secondo le maggiori testate giornalistiche si prevedono Tanti cambiamenti in casa Juventus, con il mercato estivo che sta per entrare nel vivo. Dopo la stagione difficoltosa che stanno vivendo i bianconeri infatti le voci di una rivoluzione, a partire dalla dirigenza, sono sempre più insistenti. PIRLO RIMARRA' SULLA PANCHINA BIANCONERA? Il primo dubbio riguardo al futuro della Juventus è sicuramente legato al tecnico, col futuro di Andrea Pirlo che sembra davvero in bilico. Secondo alcune voci in caso di mancata qualificazione alla Champions League il tecnico sarebbe sicuramente esonerato, ma anche in caso di arrivo tra le prime 4 della classe non sembra certa la conferma ...

mbbelluco : RT @UniPadova: ???? Dal 3 al 7 maggio 2021, @VU_LT ospita l’Arqus Academy Week 2021: tanti incontri, discussioni, conferenze, workshop e altr… - Stella74215867 : Vedete come è facile indurre cambiamenti anche radicali nel modo di vivere? E questo è solo un esempio, poi ci sara… - Gianpaolo_5 : @FabRavezzani Assolutamente no, anzi, considerati i tanti cambiamenti fatti, sarebbe una stagione più che buona. - AndreaLompio53 : @FViolst @foggylady @Bukaniere @auredagaz @teoxandra @GrandePinguino Giorni fa due professori di noti atenei negava… - Marc0__07 : @AngyFra89 @gponedotcom Non ho certo pensato a un fail,non con MM. Ma vedo tanti cambiamenti negli ultimi due anni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti cambiamenti Teatro: Festival Colline Torinesi indaga sui confini La rassegna è stata rimodulata "in base ai cambiamenti di visioni dettati dal tempo in corso' e in ... "Ci sono tanti confini e tante possibilità per varcarli - afferma il direttore del festival Sergio ...

L'assessore regionale Mammi incontra le associazioni agricole e cooperative di Parma ...aperta è quella della lotta ai cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale e agricola, due obiettivi in cima alle priorità della Regione in questa legislatura. "Nella Pac ci sono tanti ...

La forza visuale della nuova homepage del Sole24Ore.com Il Sole 24 ORE L'oroscopo di venerdì 30 aprile: Sagittario generoso, aria di cambiamenti per il Leone L'oroscopo della giornata di venerdì 30 aprile prevede una spiccata generosità per i nativi sotto il segno del Sagittario, forti di una Luna piena in congiunzione, mentre Leone sentirà che qualcosa st ...

Teatro: Festival Colline Torinesi indaga sui confini Torna il Festival delle Colline Torinesi, cancellato nel 2020 per la pandemia Covid,. La rassegna è stata rimodulata "in base ai cambiamenti di visioni dettati dal tempo in corso' e in un nuovo period ...

