Sweet Tooth | il teaser della serie Netflix tratta dal fumetto DC

Advertising

ciakmag : #RobertDowneyJr produce e promuove la favola che vedremo presto su #Netflix #DCcomics #SweetTooth - MegaNerd__ : #Netflix ha pubblicato il primo trailer di #SweetTooth, la nuova serie tratta dai fumetti DC di Jeff Lemire che deb… - statodelsud : Sweet Tooth, il teaser della serie TV Netflix basata sul fumetto DC - Pino__Merola : Sweet Tooth, il teaser della serie TV Netflix basata sul fumetto DC - traore_maissa : RT @NetflixIT: La favola post apocalittica di un bambino, metà umano e metà cervo. SWEET TOOTH, una serie originale Netflix tratta dai fume… -

Ultime Notizie dalla rete : Sweet Tooth

Netflix ha pubblicato il primo trailer, disponibile anche in italiano, di. Si tratta della serie TV tratta dell'omonima serie a fumetti pubblicata da DC/Vertigo scritta e disegnata dal prolifico autore canadese Jeff Lemire.: sinossi, trailer e ...Il colosso Netflix ha presentato quest'oggi il primo trailer di, la nuova serie dai toni post - apocalittico, ambientata all'interno dell'universo DC Comics . Diretta da Jim Mickle (Stake Land), la serie sarà ambientata anni dopo la fine della civiltà ...Netflix ha condiviso il teaser della serie Sweet Tooth, tratta dall'omonimo fumetto, in arrivo il 4 giugno sulla piattaforma di streaming. Sweet Tooth è la nuova serie Netflix, tratta da un fumetto de ...To celebrate National Oatmeal Cookie Day on Friday, April 30, Sandwich Shop is offering free Oatmeal Chocolate Chip cookies to Perks members with the order of any entrée from Friday, April 30 through ...