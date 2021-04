Suzuki Misano by Ied - Un po giap, un po italiana - VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Sembra nata per intrecciare fili, la Misano. Con il marchio Suzuki sul cofano, due posti in tandem e un cupolino, questa barchetta compatta è lunga solo quattro metri sembra la sintesi perfetta tra i due ambiti di competenza più noti della Casa giapponese: le auto piccole e le moto. Ma è anche l'espressione del legame di lunga data tra la cultura italiana e quella giapponese e, in particolare, tra il nostro Paese e la Casa di Hamamatsu, che alle porte di Torino possiede uno dei suoi centri stile globali. L'originale barchetta, al di là del nome che omaggia uno dei più noti circuiti del Motomondiale, è fortemente legata al territorio piemontese, frutto del lavoro dei 24 studenti del master in Transportation design dell'Istituto europeo di design di Torino, con il patrocinio della stessa ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 aprile 2021) Sembra nata per intrecciare fili, la. Con il marchiosul cofano, due posti in tandem e un cupolino, questa barchetta compatta è lunga solo quattro metri sembra la sintesi perfetta tra i due ambiti di competenza più noti della Casaponese: le auto piccole e le moto. Ma è anche l'espressione del legame di lunga data tra la culturae quellaponese e, in particolare, tra il nostro Paese e la Casa di Hamamatsu, che alle porte di Torino possiede uno dei suoi centri stile globali. L'originale barchetta, al di là del nome che omaggia uno dei più noti circuiti del Motomondiale, è fortemente legata al territorio piemontese, frutto del lavoro dei 24 studenti del master in Transportation design dell'Istituto europeo di design di Torino, con il patrocinio della stessa ...

