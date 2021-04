Supervivientes | scatta il bacio tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini!

(Di giovedì 29 aprile 2021)Onestini stanno condividendo da ormai qualche settimana l’esperienza estrema in Honduras nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi: Suprevivientes. Già all’esordio del game–show i due erano apparsi piuttosto affiatati. Complice, senza dubbio, la nazionalità italiana che li accomuna, nonostante la giunonica showgirl e l’influencer abbiano dimostrato di parlare fluentemente lo spagnolo. Il loro integrarsi all’interno del gruppo è stato molto naturale. La, inoltre, si era subito distinta per alcune clamorose gaffe, tra cui l’aver causato un’intolleranza alimentare ai suoi compagni e l’aver preso parte a una discussione con una naufraga culminata in unsulle labbra.chenon ha riservato solo alla compagna di ...

il bacio tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini Gli unici due naufraghi italiani a, l' Isola dei Famosi spagnola, starebbero riuscendo ad attirare l'...la passione sull'Isola dei Famosi spagnola. Valeria Marini e Gianmarco Onestini , due dei protagonisti dell'ultima edizione di, si sono baciati. Lei, in realtà, non ha mai ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Blackface, clamorosa decisione della Rai: si cambia per sempre. . Ad ogni modo, Valeria Marini sta regalando tanto spettacolo alla TV spagnola con i suoi interventi s ...Questa passione per Gianmarco Onestini pare si sia già trasformata in qualcosa di più. La sua avventura a Supervivientes ha avuto inizio solo pochi giorni fa ma Valeria Marini è già riuscita a conquis ...