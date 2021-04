Supermercati e centri commerciali chiusi il Primo maggio ma solo dalle 13: ecco chi può aprire. I sindacati proclamano lo sciopero: "Inaccettabile" (Di giovedì 29 aprile 2021) L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Eugenio Giani accontenta tutti: chi vuole lavorare e chi no. Gli esercizi chiusi possono comunque fare consegne a domicilio. Ma Cgil, Cisl e Uil non ci stanno: "Politica inaffidabile" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 29 aprile 2021) L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Eugenio Giani accontenta tutti: chi vuole lavorare e chi no. Gli esercizipossono comunque fare consegne a domicilio. Ma Cgil, Cisl e Uil non ci stanno: "Politica inaffidabile"

