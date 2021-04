Superlega | dirigenti di 6 club di Premier League costretti alle dimissioni

(Di giovedì 29 aprile 2021) Le sei società inglesi si sono subito tirate indietro dallama gli strascichi dell’annuncio continuano a farsi sentire. Come riporta la BBC, idei 6coinvolti sono statia lasciare i ruoli di consiglieri all’interno della. Tra loro Ed Woodward (Manchester United) e Tom Werner (Liverpool) che non faranno più parte del “broadcast advisory group“. Ferran Soriano (Manchester City) e Vinai Venkatesham (Arsenal) sono stati rimossi dal “strategic advisory group”, mentre Bruce Buck (Chelsea) non farà più parte del “audit and remuneration commitee”. SportFace.

Advertising

ZZiliani : La #SerieA è quel buffo campionato in cui 11 club chiedono ufficialmente alla #Federazione di punire #Juventus,… - sportface2016 : #PremierLeague, sei dirigenti costretti alle dimissioni - marinabeccuti : Premier, fuori i sei dirigenti dei club aderenti alla Superlega - Torinogranatait : Premier, fuori i sei dirigenti dei club aderenti alla Superlega - Ivamaior : #Superlega, i dirigenti delle big inglesi coinvolte si dimettono dai loro incarichi -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega dirigenti

Il progetto, immediatamente naufragato, e il caso Suarez hanno visto coinvolti a vario titolo e in diverse modalità i massimibianconeri. Ma non solo: spetterà ad Elkann ......insieme alla squadra una Del Monte® Coppa Italia all'Unipol Arena e lo Scudetto della... Isono chiari quando dicono che il club mira a vincere. Per me che voglio sempre arrivare sul ...Superlega, sei dirigenti di club di Premier League si sono dimessi dopo il fallimento dell'operazione: ecco i loro nomi, secondo la BBC ...In Inghilterra non perdonano e le decisioni vengono prese in modo più veloce che, ad esempio, in Italia. Così i sei dirigenti facenti capo alle relative società che ...