Stress da pandemia | l’importanza del benessere psicologico

Nel nuovo numero di "A scuola di salute" gli esperti del Bambino Gesù forniscono consigli e indicano i campanelli di allarme a cui i genitori dovrebbero prestare attenzione Disturbi del sonno, del linguaggio e dell'alimentazione, deficit di attenzione, atti di autolesionismo e somatizzazioni. La salute non è solo quella fisica, ma anche quella mentale. Come ci ha confermato l'ultimo anno di emergenza sanitaria che ha visto il preoccupante aumento dei disturbi legati alla sfera psicologica. Nel nuovo numero di 'A scuola di salute', il magazine digitale a cura dell'Istituto per la Salute, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio, gli esperti del Bambino Gesù spiegano nel dettaglio le tappe dello sviluppo psicologico e cognitivo analizzando i campanelli di allarme a cui i genitori dovrebbero prestare attenzione. «Il nostro obiettivo, condiviso con i pediatri, è quello di ...

