Strappa un biglietto inneggiante al Duce e l' azienda lo licenzia | la storia di Luca | rider di 30 anni

repubblica : Bologna, rider strappa biglietto inneggiante al Duce nella consegna: licenziato - eziomauro : Bologna, rider strappa biglietto inneggiante al Duce nella consegna: licenziato - repubblica : Strappa biglietto inneggiante al Duce, parla il rider. 'Licenziarmi è eccessivo'. Il cliente: 'Atto violento' - MicheleAnnibale : RT @eziomauro: Bologna, rider strappa biglietto inneggiante al Duce nella consegna: licenziato - licia__ : RT @roby800: Succede a #Bologna. Il biglietto del cliente esalta il #Duce. Il rider Luca Nisco lo strappa e viene licenziato. A Luca la mia… -

Strappa biglietto

Quando Luca arriva davanti l'abitazione, decide di strappare il. La signora che doveva ricevere le bottiglie chiede cosa ci fosse scritto e Luca risponde semplicemente "oscenità". Ma l'...Il giovane rider racconta la sua reazione al Resto del Carlino: Arrivato a destinazione, davanti alla persona destinataria della consegna, Luca ha strappato il. Il giorno gli sono stati ...Il teatro, nel casone dell'ex Muvita di via Marconi 165, propone quattro appuntamenti tutti i sabati di maggio adatti a tutte le fasce di pubblico. Sarà uno "spin off" condensato in un mese con prosa, ...Domenica 25 aprile Luca deve recapitare due bottiglie di vino in un'abitazione in via San Mamolo, a Bologna. Le due bottiglie sono un regalo cui si accompagna un biglietto inneggiante al Duce che Luca ...