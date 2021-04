Strage Borsellino | procura smentisce Avola | “Nessun riscontro alle sue dichiarazioni”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ledi Mauriziosulla sua presunta partecipazione alladi Via D’Amelio sono oggetto die dprime indagini ci sono parecchi dubbi che il killer di mafia abbia raccontato la verità. Gli investigatori avrebbero infatti accertato che, che dice di essere arrivato a Palermo venerdì 17 luglio per preparare la il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

La7tv : #specialimentana Le rivelazioni di @DiPietroAnt sulla strage di via D'Amelio: 'C'era il progetto di un attentato co… - La7tv : #specialimentana Michele #Santoro ha incontrato il mafioso Maurizio #Avola che gli ha confessato di essere stata l'… - rep_palermo : Strage Borsellino, i pm di Caltanissetta bocciano l’ex pentito Avola: “Non era a Palermo ma a Catania con il bracci… - Salvo_Palazzolo : Strage Borsellino, i pm di Caltanissetta bocciano l’ex pentito Avola intervistato da Santoro: “Non era a Palermo ma… - liberainfo : RT @La7tv: #specialimentana Michele #Santoro ha incontrato il mafioso Maurizio #Avola che gli ha confessato di essere stata l'ultima person… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Borsellino

Due anni fa, nel novembre 2019, si è concluso in appello il quarto processo per lache ha ucciso il giudice Paoloe i cinque agenti della scorta. E' stata confermata la sentenza di ...Adnkronos) " Le anomalie che hanno caratterizzato le indagini e i processi sulladi via D'Amelio costiuiscono la più grande offesa al popolo italiano". Lo ha detto Fiammettanello ...Il mafioso ha raccontato a Michele Santoro su La7 la preparazione e l'attentato al magistrato in via D'Amelio "Io posso dire che c'ero e sono uno degli esecutori materiale della strage di via D’Amelio ...Mafia, alla ricerca della verità: nello speciale di Mentana, l'intervista a Maurizio Avola e le dichiarazioni di Fiammetta Borsellino.