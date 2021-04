Stop ai voli da India e Bangladesh Atterrato ultimo aereo | a bordo 23 positivi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – Contagi fuori controllo in, il governo italiano blocca ie ogni ingresso nel Paese, intanto atterra a Fiumicino l’volo: 23. Dopo l’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, che vieta gli accessi da, il sottosegretario Pierpaolo Sileri chiarisce che non bisogna fare allarmismo sulla cosiddetta variantena.aida: sull’23Sono in totale 23 i passeggeri del volo proveniente dall’...

"Sto cercando di rintracciare i connazionali che sono rientrati prima delloai, invitando tutti a mettersi in contatto con le autorità sanitarie". Il calcolo è approssimativo: si parla di ...Ma è indispensabile attivare forme di quarantena controllata per gli arrivi e bloccare idall'India sollecitando anche iniziative che coordinino a livello europeo gli arrivi". L'assessore ...Stop degli arrivi in Italia dall’India e Bangladesh, ma “non c’entra la variante indiana (di cui sappiamo poco), quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giustissimo chiudere i voli, ma ...L’aereo è arrivato a Fiumicino nonostante il ministro della Salute, Roberto Speranza, abbia firmato un’ordinanza che vieta praticamente ...