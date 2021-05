Stefania Orlando vuole farci credere di essere una cantante: il video di Babilonia (Di giovedì 29 aprile 2021) You need a fashion shower Ed è subito circo. Mettiamo in pentola un po' di Giusi Ferreri, un pizzico di Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Baby K, un goccio di Elodie, infine condiamo il tutto con una vocalità mediocre: Babilonia è fra noi. Nel videoclip l'Orlando dimostra di essersi molto impegnata con lo studio dei video tutorial youtube sul videomontaggio. Siete pronti ad ascoltarla questa estate mentre cercherete di rallegrarvi sul balcone di casa vostra attendendo la vostra cena delivery? Leggi su sicksadworld (Di giovedì 29 aprile 2021) You need a fashion shower Ed è subito circo. Mettiamo in pentola un po' di Giusi Ferreri, un pizzico di Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Baby K, un goccio di Elodie, infine condiamo il tutto con una vocalità mediocre:è fra noi. Nelclip l'dimostra di essersi molto impegnata con lo studio deitutorial youtube sulmontaggio. Siete pronti ad ascoltarla questa estate mentre cercherete di rallegrarvi sul balcone di casa vostra attendendo la vostra cena delivery?

