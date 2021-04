Stefania Orlando: il suo “Babilonia” diventa virale (Video) (Di giovedì 29 aprile 2021) Stefania Orlando e il suo singolo “Babilonia” che in sole 24 ore ha ottenuto più di 80mila visualizzazioni Stefania Orlando, “Babilonia“: è uscito ieri il Video ufficiale di “Babilonia” di Stefania Orlando e già a distanza di sole 24 ore dalla pubblicazione, il Videoclip ufficiale ha avuto più di 80.000 visualizzazioni ed è anche nelle tendenze di Youtube. Un progetto musicale di cui la showgirl aveva già parlato durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5 e che ora è diventato realtà, diventando virale sul web e trasmessa in radio. A sostegno della Orlando, condividendo sui social il brano, arriva Tommaso Zorzi in primis, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021)e il suo singolo “” che in sole 24 ore ha ottenuto più di 80mila visualizzazioni, ““: è uscito ieri ilufficiale di “” die già a distanza di sole 24 ore dalla pubblicazione, ilclip ufficiale ha avuto più di 80.000 visualizzazioni ed è anche nelle tendenze di Youtube. Un progetto musicale di cui la showgirl aveva già parlato durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5 e che ora èto realtà,ndosul web e trasmessa in radio. A sostegno della, condividendo sui social il brano, arriva Tommaso Zorzi in primis, ...

