Steam | il DLC di Europa Universalis IV ha la peggior valutazione della storia

(Di giovedì 29 aprile 2021) All'inizio di questa settimana, Paradox ha pubblicato l'espansione Leviathan perIV, che mira a rendere più facile giocare, guadagnando potere centralizzando piuttosto che espandendosi. Il contenuto aggiuntivo inoltre introduce più opzioni diplomatiche, nazioni coloniali specializzate e così via. E, al momentostesura di questa news, ha anche il punteggio più negativo di, con circa solo il 10% delle recensioni positive. Per fare un paragone, la suaè inferiore a FlatOut con il 13% di recensioni positive, Spacebase DF-9 con il 18% e RollerCoaster Tycoon World con il 25%. Dall'uscita di Leviathan, i giocatori hanno riscontrato una serie di problemi. Anche coloro che non hanno acquistato il DLC stanno trovando bug relativi all'aggiornamento del gioco base. Un ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Su #Steam il DLC di #EuropaUniversalisIV ha la peggior valutazione di sempre. - Eurogamer_it : Su #Steam il DLC di #EuropaUniversalisIV ha la peggior valutazione di sempre. - infoitscienza : Steam: il gioco col peggior rating è un DLC di un tiolo amatissimo - gamescore_it : Ace Combat 7: Skies Unknown, è arrivato il DLC Experimental Aircraft Series! - - SMARTCDKEYS_IT : ???? EUROPA UNIVERSALIS IV: LEVIATHAN (DLC) è ora disponibile! Acquista qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Steam DLC

Tom's Hardware Italia

Al momento questoha una valutazione estremamente negativa su, con solo il 10% di recensioni positive da parte degli utenti. Nel giro di pochissimi giorni ilLeviathan è diventato il ...L'Enhanced Edition sarà disponibile per tutti coloro che possiedono il gioco originale su, ... Il gioco completo, con tutti i, richiede circa 80 GB di spazio libero o 72 GB solo per il gioco ...All'inizio di questa settimana, Paradox ha pubblicato l'espansione Leviathan per Europa Universalis IV, che mira a rendere più facile giocare, guadagnando potere centralizzando piuttosto che espandend ...L'apprezzato Outer Wilds, titolo edito dal noto publisher Annapurna Interactive, potrebbe star per accogliere un DLC.