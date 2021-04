Stati Uniti - I fornitori e lo stop alle endotermiche: "A rischio il 30% della forza lavoro" (Di giovedì 29 aprile 2021) I produttori statunitensi di componentistica per il settore auto sono contrari all'imposizione di una data precisa per l'addio alle endotermiche e lanciano l'allarme sull'impatto occupazionale di un'eccessiva accelerazione sulla transizione verso la mobilità elettrica. "Se passiamo troppo rapidamente a un parco circolante completamente elettrificato, potremmo perdere il 30% dei posti di lavoro dei fornitori americani", ha puntualizzato in un'audizione al Senato Ann Wilson, vicepresidente senior per gli affari governativi della Mema (Motor & Equipment Manufacturers Association). Le richieste. L'associazione, che rappresenta oltre mille aziende di componentistica con quasi 1 milione di lavoratori diretti (oltre 4,8 milioni con l'indotto), ha chiesto invece all'amministrazione Biden di stabilire ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 aprile 2021) I produttori statunitensi di componentistica per il settore auto sono contrari all'imposizione di una data precisa per l'addioe lanciano l'allarme sull'impatto occupazionale di un'eccessiva accelerazione sulla transizione verso la mobilità elettrica. "Se passiamo troppo rapidamente a un parco circolante completamente elettrificato, potremmo perdere il 30% dei posti dideiamericani", ha puntualizzato in un'audizione al Senato Ann Wilson, vicepresidente senior per gli affari governativiMema (Motor & Equipment Manufacturers Association). Le richieste. L'associazione, che rappresenta oltre mille aziende di componentistica con quasi 1 milione di lavoratori diretti (oltre 4,8 milioni con l'indotto), ha chiesto invece all'amministrazione Biden di stabilire ...

