Stallo al Copasir | 51 giuristi contro il Carroccio Appello a Fico e Casellati | Volpi presidente è una ferita alla legalità

"Credo che i presidenti delle Camere debbano intervenire per sciogliere il Comitato parlamentare di sicurezza e tentare una soluzione" all'attuale Stallo. A dirlo è il senatore di Forza Italia, Elio Vito che di recente si è dimesso dal Copasir. Attualmente a guidare la commissione di garanzia è Raffaele Volpi, parlamentare della Lega ma, con la nascita del governo Draghi di cui il partito di Matteo Salvini è uno degli azionisti di maggioranza, la presidenza viene reclamata da Fratelli d'Italia, rimasta all'opposizione. Vito parla nel corso di una conferenza stampa organizzata da alcuni costituzionalisti promotori di una lettera aperta rivolta ai presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, per sollecitare il rinnovo dell'ufficio di presidenza del ...

