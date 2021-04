Stadia sta per aggiungere una ' rivoluzionaria' barra di ricerca

(Di giovedì 29 aprile 2021) Grandi notizie per chi gioca con, il servizio di streaming di Google, ovvero del leader mondiale nellaweb: Googlesta per ricevere una funzione di! Un post sul blog afferma che ladisarà aggiunta questa settimana e "renderà molto più facile trovare i tuoi giochi preferiti". Sono passati 526 giorni dal lancio di, prima che la società aggiungesse la funzione che ha reso Google essenziale in tutte le fasi della vita moderna. Leggi altro...

... questo non ha affossato l'azienda, ma al contrario, il team di sviluppocontinuando a lavorare ... infatti, la società polacca ha reso disponibile l'update 1.22 disponibile per PC, console eDestiny 2 siavviando alla fine della sua Stagione 13 , ovvero ' La Stagione degli Eletti ', che dovrebbe ... PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google. Segui ...In ambito mobile, Google ha infine confermato che prossimamente sui dispositivi Android sarà possibile accedere a Stadia direttamente da un browser web ...Google sta dando una rinfrescata all'interfaccia utente di Stadia Web, introducendo la barra della ricerca e altre funzioni.