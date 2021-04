Sportello automatico in tilt | uomo di 33 anni trova mille euro

Advertising

CuocoFiorellino : RT @nerosalvo: Sono diventato bravissimo a pagare i ticket con lo sportello automatico non so se essere contento o spararmi in un ginocchio - nerosalvo : Sono diventato bravissimo a pagare i ticket con lo sportello automatico non so se essere contento o spararmi in un ginocchio - runner_me_ : @leonardoarcang3 @GrazianoMereu @FrancescoDeBen8 @DocThomas @Lindifferente4 @stefanobellelli @LecisNazareno… - iMatux : Sabato faccio un versamento presso lo sportello automatico della banca, solo che il saldo rimane uguale Mando un me… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportello automatico

Proiezioni di Borsa

di nuova generazione per gli Uffici Postali di Arma di Taggia , in Via Blengino 43, Arma di Taggia 1 , in Via Due Camini 3, Sanremo 2 , in Strada San Martino 94 e Sanremo 5 , in ...Imperia .di nuova generazione per gli uffici postali di Arma di Taggia, in via Blengino 43, Arma di Taggia 1, in via Due Camini 3, Sanremo 2, in strada San Martino 94 e Sanremo 5, in via ...A Desenzano del Garda un bancomat impazzito ha espulso mille euro in banconote, che sono state subito recuperate e consegnate alla proprietaria.I Carabinieri della Compagnia di Brindisi-Sezione Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 31enne del luogo, per porto ingiustificato ...