Sport italiano in lutto, il campione stroncato da un tumore a 27 anni: “Era un vero guerriero” (Di giovedì 29 aprile 2021) I grandi successi nello Sport, poi la malattia che non gli ha lasciato scampo. È morto a 16 mesi dalla scoperta di un osteosarcoma alla gamba sinistra. L’atleta, iridato con il 4 di coppia nel 2018 e consigliere nazionale del Coni, si è spento a 27 anni. “Tutto perfetto, tutto andava secondo programmi, ma poi, era il 13 gennaio 2020 e ancora non si percepiva la crisi pandemica, abbiamo dato la notizia che Filippo, il “Pippo nazionale”, doveva fermarsi per un problema che pareva si potesse risolvere e permettergli di tornare con i suoi compagni di barca, con la sua nazionale olimpica, e con il piglio giusto è iniziato il suo percorso verso l’agognato recupero”, il ricordo della Federazione, che lo descrive come un guerriero.



