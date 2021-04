“Speranza venga in tribunale”. L’Aula salva il ministro, i parenti delle vittime no (Di giovedì 29 aprile 2021) Il discorso con cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è difeso dalla mozione di sfiducia in Senato ha mandato su tutte le furie i familiari delle vittime del Covid, soprattutto quelli della bergamsca che hanno deciso di far sentire le loro voci. Parole irricevibili da parte del ministro: “Ho fatto il possibile per difendere la salute degli italiani”, ha detto in un passaggio, assolvendosi dunque da ogni nefandezza e da ogni errore fatto. Si è però destreggiato molto nel dribblare quasi tutte le questioni spinose sollevate nei suoi confronti in questi giorni da media, politici e contestatori. Per questo nel suo attacco in Aula il leader di ItalExit, Gianluigi Paragone, lo ha definito un mago: “Lei fa sparire quello che le è scomodo. Dopo Silvan abbiamo il mago Speranza”. ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 aprile 2021) Il discorso con cui ildella Salute, Roberto, si è difeso dalla mozione di sfiducia in Senato ha mandato su tutte le furie i familiaridel Covid, soprattutto quelli della bergamsca che hanno deciso di far sentire le loro voci. Parole irricevibili da parte del: “Ho fatto il possibile per difendere la salute degli italiani”, ha detto in un passaggio, assolvendosi dunque da ogni nefandezza e da ogni errore fatto. Si è però destreggiato molto nel dribblare quasi tutte le questioni spinose sollevate nei suoi confronti in questi giorni da media, politici e contestatori. Per questo nel suo attacco in Aula il leader di ItalExit, Gianluigi Paragone, lo ha definito un mago: “Lei fa sparire quello che le è scomodo. Dopo Silvan abbiamo il mago”. ...

