Sparite le foto insieme, arriva l’annuncio della conduttrice: “Niente matrimonio: è finita” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Nessun matrimonio, fine di una storia, inizio della mia, Francesca. Giunta al termine con Christian al quale rimane sempre un grande affetto per tutto ciò che si è passato e condiviso”. Nozze annullate: la conduttrice non si sposa più, è finita col fidanzato. La coppia aveva programmato il matrimonio sull’onda dell’entusiasmo dei primi tempi, ma andando avanti nella conoscenza hanno scoperto di non essere compatibili. La loro storia era nata nel pieno della prima ondata del Covid e a distanza di un anno avevano annunciato anche la data delle nozze ma ora è tutto sfumato, Solo un mese fa lei aveva raccontato di aver capito subito che Christian era l’uomo giusto per lei e infatti da quando si erano messi insieme non si erano più separati.



E aveva anche condiviso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) “Nessun, fine di una storia, iniziomia, Francesca. Giunta al termine con Christian al quale rimane sempre un grande affetto per tutto ciò che si è passato e condiviso”. Nozze annullate: lanon si sposa più, ècol fidanzato. La coppia aveva programmato ilsull’onda dell’entusiasmo dei primi tempi, ma andando avanti nella conoscenza hanno scoperto di non essere compatibili. La loro storia era nata nel pienoprima ondata del Covid e a distanza di un anno avevano annunciato anche la data delle nozze ma ora è tutto sfumato, Solo un mese fa lei aveva raccontato di aver capito subito che Christian era l’uomo giusto per lei e infatti da quando si erano messinon si erano più separati.E aveva anche condiviso la ...

Advertising

ezge88 : @1Sanaat @Veronic19996721 Ma falla tu la foto quadrata..meglio di questo che vedi??? Questi sono giornali seri e no… - C24017 : Sono felice che Taehyung abbia postato perché ultimamente ha detto di non sentirsi bello e a suo agio con il suo vi… - bvlevari : Raga in che senso Reece Hawkins ha un terzo figlio e non è di Tammy Hembrow... cioè sono sparite dal suo profilo an… - VanityFairIt : Due mesi fa l’annuncio della love story con le foto social e il tatuaggio di coppia: oggi le immagini insieme sono… - infoitsport : Zaniolo-Nasti, è già finita? Sparite tutte le foto sui social -